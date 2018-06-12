Власти настаивают на дальнейшем повышении цен на автомобильное топливо ...

Во вторник Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило об очередном повышении цен на бензин и дизтопливо.

Согласно принятому «в интересах потребителей» решению, с 13 июня литр бензина будет стоить на 34 бана больше — 19,49 лея, а литр дизтоплива будет продаваться по максимальной цене в 17,41 лея, что на 32 бана больше предыдущего показателя.

Примечательно, что на этот раз НАРЭ решило представить целый ряд выкладок, доказывая, вместо торговцев нефтепродуктов, необходимость повышения цен.

«В расчётный период — с 29 мая по 11 июня — средние котировки "Platts" выросли на 8,75 доллара за тонну бензина и 6,74 доллара за тонну дизтоплива. Средний курс доллара по отношению к лею составил 16,9016 лея/USD, что более чем на 31 бан больше. Исходя из этого, рост средних котировок "Platts", рассчитанный в леях, составил 0,34 лея на литр бензина и 0,32 лея на литр дизтоплива с учётом НДС», — говорится в пресс-релизе НАРЭ.

Руководителем Национального агентства по регулированию в энергетике является родственник Игоря Додона - Тудор Копач. Его зарплата является одной из самых высоких в Молдове и без надбавок составляет 59 575 леев.