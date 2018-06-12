США «закрыли глаза» на соблюдение прав человека в Северной Корее ...

(DOC) Текст подписанного главами США и КНДР 12 июня по итогам исторического саммита совместного «всеобъемлющего документа» предусматривает лишь денуклеризацию КНДР и не содержит ни одного упоминания о соблюдении прав человека в Северной Корее.

Американские власти пока не сообщали причины, по которым США отказались от уже ставших традиционными претензий относительно грубейших нарушений прав человека в КНДР.

Ниже приводится полный текст подписанного в Сингапуре документа, опубликованный изданием «Настоящее время»:

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Председатель Государственного совета Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын провели первый, исторический саммит в Сингапуре 12 июня 2018 года.

Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын провели всесторонний, углубленный и искренний обмен мнениями по вопросам установления новых отношений США и КНДР, а также с построением прочного и крепкого мира на Корейском полуострове. Президент Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности, председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и последовательную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Будучи убежденными, что установление новых отношений между США и КНДР будет способствовать делу мира и процветания на Корейском полуострове и во всем мире, и признавая, что взаимное доверие может помочь денуклеаризации Корейского полуострова, президент Трамп и председатель Ким Чен Ын заявляют следующее:

США и КНДР обязуются установить новые отношения между странами в соответствии с пожеланиями народов двух стран о мире и процветании. Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия для построения стабильного режима мира на Корейском полуострове. Подтверждая Пханмунджомскую декларацию 27 апреля 2018 года, КНДР обязуется работать на достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова. Соединенные Штаты и КНДР обязуются работать вместе над возвращением останков военнопленных и пропавших без вести, а также обязуются репатриировать уже идентифицированные останки.

Признав, что саммит США-КНДР – первый в истории – был эпохальным событием, имеющим большое значение и преодолевающим десятилетия напряженности и военных действий между двумя странами и открытием нового будущего, президент Трамп и председатель Ким Чен Ын обязуются оперативно и в полной мере выполнять положения этого совместного заявления.

Соединенные Штаты и КНДР обязуются провести последующие переговоры под руководством госсекретаря США Майка Помпео и соответствующего высокопоставленного должностного лица КНДР в кратчайшие сроки для имплементации результатов саммита США-КНДР.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНДР Ким Чен Ын подтвердили приверженность сотрудничеству для развития новых отношений между США и КНДР и содействия миру, процветанию и безопасности Корейского полуострова и всего мира.