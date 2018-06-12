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Македония отказывается от своего названия

Опубликовано : 12 июнь 2018 г. 20:47 | Просмотров: 828 | Категория: Мир
Македония отказывается от своего названия

Один из давних дипломатических конфликтов близок к разрешению: власти Македонии и Греции договорились о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию.

"Мы договорились", - сказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Как сообщает Би-би-си, спор о названии, разгоревшийся после распада бывшего государства Югославия, 27 лет осложнял отношения между странами, а также препятствовал вхождению Македонии в НАТО и Евросоюз.

Греки возражали против того, чтобы соседняя балканская страна называлась так же, как и греческая историческая область на севере Греции, на границе с Македонией, опасаясь возможных территориальных претензий.

О достигнутом компромиссе рассказал на конференции в Скопье премьер-министр Македонии Зоран Заев и подтвердили греческие власти.

Новое название премьер-министр Македонии Зоран Заев и премьер-министр Греции Алексис Ципрас согласовали при посредничестве спецпредставителя генсека ООН Мэтью Нимица.

Бывшая югославская республика изъявила желание называться Македонией в 1991 году. 142 страны признали балканскую страну как Республику Македонию. Греция выступила против.

До урегулирования спора было решено называть Македонию "Бывшая югославская республика Македония (БЮРМ)".

Афины также обвинили власти новой республики в краже культурного наследия Греции и в 2008 году заблокировали вступление Македонии в НАТО и Евросоюз, потребовав сменить название.

В 2010 году при тогдашнем премьер-министре Николе Груевском с помощью проекта "Скопье 2014" был запущен процесс "антиквизации", призванный отыскать древние корни нации и населить город культурными достопримечательностями.

В рамках антиквизации активно продвигалась теория, согласно которой современные македонцы не славяне, а прямые потомки македонцев времен античности.

Были сооружены новые объекты культурного значения, в частности, Музей борьбы за Македонию, Македонская опера, Триумфальная арка "Македония", Национальный театр, новый мост через реку Вардар и множество памятников различным историческим деятелям.

Среди них главные - памятник Александру Македонскому на площади Македонии, водруженный на окруженную львами толстую колонну, а также памятник его отцу, Филиппу II, царю Македонии (древнегреческой).

Против этого резко возражала не только Греция, воспринявшая подобное увековечивание своих национальных героев как посягательство на собственное историческое наследие, но и многие македонцы, воспринявшие обилие новых архитектурных зданий и памятников как излишество и китч.

Все изменилось с приходом в мае 2017 года к власти нового премьер-министра от Социал-демократического союза Македонии Зорана Заева.

Еще до избрания он объявил, что вступление страны в НАТО и Евросоюз является приоритетом и что он готов обсуждать возможность переименования Республики Македония и договариваться об этом с Грецией.

Новая администрация стала постепенно отходить от антиквизации и уже переименовала аэропорт Скопье, как и ведущую в Грецию автостраду, которая также потеряла принадлежность к Александру Великому, и стала называться просто "Автострадой дружбы".

После многомесячных переговоров и раздумий стороны составили шортлист из трех названий: "Новая Македония ", "Северная Македония " и "Верхняя Македония".

В минувший понедельник премьер-министры обеих страны - Алексис Ципрас и Зоран Заев - долго общались по телефону, окончательно утрясая нюансы договоренностей. К тому же 28 июня состоится саммит Евросоюза, а 11 июля саммит НАТО, и обе страны хотели выйти из тупика до этого срока.

Новое название "Республика Северная Македония" должно быть одобрено законодателями обеих стран.

В то же время, в минувшую среду по всей Греции прошли митинги, на которых выступавшие призывали власти не идти ни на какой компромисс по поводу оспариваемого имени, указывая, что "Македония" одна и только греческая.

Обозреватели указывают, что даже разрешение этого спора и снятие Грецией вето может не решить для македонцев вопрос о вступлении, так как ряд стран блока противостоят дальнейшему расширению ЕС, в частности Франция, Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Дания.


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