Власти имитируют защиту прав потребителей автомобильного топлива ...

Контролируемые одним и тем же олигархом и лидером правящей Демпартии Владимиром Плахотнюком структуры совершили прямо противоположные действия, пытаясь показать заботу о «справедливом формировании цен на нефтепродукты».

Во вторник, спустя несколько часов после того, как Нацагентство по регулированию в энергетике объявило об очередном повышении цен на автомобильное топливо, Министерство экономики и инфраструктуры обратилось в суд с требованием аннулировать это решение.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, оно потребовало от НАРЭ приостановить распоряжение Агентства о повышении цен до решения суда. «Решение НАРЭ издано с нарушением закона „Об энергетике“ — его не выносили на консультации с заинтересованными сторонами для соблюдения принципа прозрачности. Также необходим предварительный анализ факторов, которые привели к росту цен на нефтепродукты. Из-за всего этого пострадает конечный потребитель», — отмечается в иске министерства.

В то же время, министерство не объясняет на каких основаниях оно может давать указания НАРЭ в условиях, когда согласно закону, «Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с законом, является независимым по отношению ко всем участникам энергетических рынков, а также другим органам или физическим и юридическим лицам».

Согласно принятому решению НАРЭ, с 13 июня литр бензина будет стоить на 34 бана больше — 19,49 лея, а литр дизтоплива будет продаваться по максимальной цене в 17,41 лея, что на 32 бана больше предыдущего показателя.

Известно, что и НАРЭ, и Минэкономики являются структурами, контролируемыми олигархом и лидером правящей Демпартии Владимиром Плахотнюком.

Двумя неделями ранее, НАРЭ подчинилось «рекомендации» премьер-министра Павла Филипа и отказалось от уже объявленного повышения цен на топливо.