МЕНЮ
Twitter
﻿ 97
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:02  

Депутаты партии Додона забыли о своей основной роли в процессе повышения цен на топливо

08:33  

Власти имитируют защиту прав потребителей автомобильного топлива

01:16  

Партия Додона была автором закона, позволившего повышать цены на топливо

12.06.2018  

Македония отказывается от своего названия

12.06.2018  

США «закрыли глаза» на соблюдение прав человека в Северной Корее

12.06.2018  

Власти настаивают на дальнейшем повышении цен на автомобильное топливо
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Мунтян: Делиу, ты не Горбатый, ты - Промокашка!

Мунтян: Делиу, ты не Горбатый, ты - Промокашка!

Партия Додона была автором закона, позволившего повышать цены на топливо

Опубликовано : 13 июнь 2018 г. 01:16 | Просмотров: 1993 | Категория: Власть
Партия Додона была автором закона, позволившего повышать цены на топливо

(DOC) Депутаты Партии социалистов были не просто авторами, но еще и единогласно голосовали вместе с партией олигарха Владимира Плахотнюка за новый закон, утвердивший Методологию, согласно которой власти постоянно повышали цены на автомобильное топливо.

Очевидно, социалисты Игоря Додона, распространившие во вторник гневное заявление, в котором критикуют рост цен на топливо, забыли свой вклад в этот процесс.

Это был один из первых опытов сотрудничества партий Додона и Плахотнюка.

Продолжение  - в следующих выпусках…


| Версия для печати



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Власти имитируют защиту прав потребителей автомобильного топлива

Власти имитируют защиту прав потребителей автомобильного топлива ...

Просмотров: 638
Партия Додона была автором закона, позволившего повышать цены на топливо

Партия Додона была автором закона, позволившего повышать цены на топливо ...

Просмотров: 1992
Власти настаивают на дальнейшем повышении цен на автомобильное топливо

Власти настаивают на дальнейшем повышении цен на автомобильное топливо ...

Просмотров: 722
Суд разрешил компании Плахотнюка строить многоэтажный отель в Центральном парке Кишинева

Суд разрешил компании Плахотнюка строить многоэтажный отель в Центральном парке Кишинева ...

Просмотров: 5567
Технология тоталитаризма партии Плахотнюка - II

Технология тоталитаризма партии Плахотнюка - II ...

Просмотров: 3816
КСТР обязывает телеканалы и радио бесплатно рекламировать проект Плахотнюка

КСТР обязывает телеканалы и радио бесплатно рекламировать проект Плахотнюка ...

Просмотров: 3029
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 3817
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 23746
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 25594
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 5216
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Галкин о концерте Киркорова у Додона: Филип, ты сошел с ума

Галкин о концерте Киркорова у Додона: Филип, ты сошел с ума

Просмотров: 70288
Путин не заметил Додона на Форуме в Санкт-Петербурге

Путин не заметил Додона на Форуме в Санкт-Петербурге

Просмотров: 49729
Додон потратил только на полет в Санкт-Петербург более 120 тысяч евро

Додон потратил только на полет в Санкт-Петербург более 120 тысяч евро

Просмотров: 41745
Стали известны детали договоренностей Плахотнюка и Додона по Ивану Чебану

Стали известны детали договоренностей Плахотнюка и Додона по Ивану Чебану

Просмотров: 34889
Партия Додона обвинила Москву в своем грядущем провале на парламентских выборах

Партия Додона обвинила Москву в своем грядущем провале на парламентских выборах

Просмотров: 32271
Додон потратил почти три миллиона леев на организацию концерта Киркорова в своем селе

Додон потратил почти три миллиона леев на организацию концерта Киркорова в своем селе

Просмотров: 29593
Таможенники подвергли унизительному и бесчеловечному отношению пассажиров автобуса из Гагаузии

Таможенники подвергли унизительному и бесчеловечному отношению пассажиров автобуса из Гагаузии

Просмотров: 25408
Чебан заявил о разрыве с Партией социалистов

Чебан заявил о разрыве с Партией социалистов

Просмотров: 23873
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 8390
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 12455
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 13767
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 10311
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 10138
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Власти имитируют защиту прав потребителей автомобильного топлива

Власти имитируют защиту прав потребителей автомобильного топлива

01:16  Партия Додона была автором закона, позволившего повышать цены на топливо
12.06.2018  Власти настаивают на дальнейшем повышении цен на автомобильное топливо
ЛЮДИ
Галкин о концерте Киркорова у Додона: Филип, ты сошел с ума

Галкин о концерте Киркорова у Додона: Филип, ты сошел с ума

09.06.2018  Юрий Мунтян призвал граждан США не уподобляться тем, кого они же презирают
03.06.2018  Ткачук призвал правительство США отказаться от коррупционного предложения молдавских властей
02.06.2018  Автомобилисты вышли на протест против необоснованного роста цен на топливо
БИЗНЕС
Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов

Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов

29.03.2018  Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков
20.12.2017  Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?
13.10.2017  Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов
КРИМИНАЛ
Суд разрешил компании Плахотнюка строить многоэтажный отель в Центральном парке Кишинева

Суд разрешил компании Плахотнюка строить многоэтажный отель в Центральном парке Кишинева

08.06.2018  Мэр Бачоя сообщил об угрозе жизни со стороны депутата ДПМ Константина Цуцу
29.05.2018  Преемник депутата Демпартии Константина Цуцу арестован по обвинению в зверском убийстве
28.05.2018  Обвиняемые в зверском убийстве кикбоксеры имеют непосредственное отношение к правящей Демпартии



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2018 (46)
Май 2018 (116)
Апрель 2018 (96)
Март 2018 (127)
Февраль 2018 (89)
Январь 2018 (84)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank