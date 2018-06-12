Партия Додона была автором закона, позволившего повышать цены на топливо
(DOC) Депутаты Партии социалистов были не просто авторами, но еще и единогласно голосовали вместе с партией олигарха Владимира Плахотнюка за новый закон, утвердивший Методологию, согласно которой власти постоянно повышали цены на автомобильное топливо.
Очевидно, социалисты Игоря Додона, распространившие во вторник гневное заявление, в котором критикуют рост цен на топливо, забыли свой вклад в этот процесс.
Это был один из первых опытов сотрудничества партий Додона и Плахотнюка.
Продолжение - в следующих выпусках…
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