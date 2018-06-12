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Депутаты партии Додона забыли о своей основной роли в процессе повышения цен на топливо

Опубликовано : 13 июнь 2018 г. 11:02 | Просмотров: 369 | Категория: Расследования
Депутаты партии Додона забыли о своей основной роли в процессе повышения цен на топливо

(DOC) Закон, позволивший повышать цены на автомобильное топливо, был принят при непосредственном участии ныне возмущающейся этими повышениями Партии социалистов.

Более того, депутаты этой партии были одними из авторов этого закона, принятого 3 декабря 2015 года.

Выходные данные закона №223 от 03.12.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты», которым устанавливались новые рамки для утверждения Методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, указывают, что среди авторов этого законопроекта были два депутата-социалиста.

Этими представителями партии Додона являются известные, как «денежные мешки» ПСРМ, входящие в ближайшее окружение Игоря Додона - Раду Мудряк и Корнелий Фуркулицэ.

Разработка и принятие этого законопроекта были одним из первых публичных опытов сотрудничества с Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка. От ДПМ в этой специально созданной рабочей группе были Андриан Канду и Владимир Андронаки. В ее же состав вошли и позже примкнувшие к ДПМ либерал Владимир Чернат и коммунист Петру Порческу. В группе авторов также были либерал Юрий Киринчук, осужденный за коррупцию, и либерал-демократы Валерий Стрелец и Виктор Рошка.

Согласно стенограмме парламента, именно депутаты Партии социалистов обеспечили возможность принятия этого закона. За его принятие проголосовали 58 депутатов, а в секторе депутатов-социалистов за него проголосовали все без исключения.

Этот закон входил в так называемый «сельскохозяйственный пакет», который по замыслу депутатов должен был улучшить жизнь фермеров, в том числе уменьшив бремя их расходов на топливо, необходимое для обработки земель.

Инициированный и принятый ими закон обязал Нацагентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) внедрить ту самую новую Методологию, благодаря которой в Молдове существенно выросли цены на нефтепродукты.

Примечательно, что 12 июня этого года фракция Партии социалистов возмутилась решением НАРЭ о повышении цен на топливо и предложила внести новую инициативу о снижении налогов и акцизов на бензин и дизтопливо, ничего не говоря о необходимости изменения самой Методологии расчета.

«Партия социалистов рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны других фракций Парламента страны, декларирующих социальную направленность своей деятельности», - цинично заявили депутаты-социалисты, являющиеся авторами закона, заложившего рост цен на нефтепродукты.


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