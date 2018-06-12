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Власти обвинены в намерении отменить результаты выборов в Кишиневе

Опубликовано : 13 июнь 2018 г. 17:37 | Просмотров: 1170 | Категория: Кишинев
Власти обвинены в намерении отменить результаты выборов в Кишиневе

Избранный генеральный мэр Кишинева Андрей Нэстасе заявил, что правящий в Молдове режим Плахотнюка-Додона намерен отменить результаты выборов мэра  целью продолжить массовые беззакония, хищения и незаконное строительство в Кишиневе.

Как заявил Нэстасе в ходе проведенной в среду пресс-конференции, через судей готовится ряд постановлений с целью аннулировать его мандат, полученный на выборах 3 июня.

«Все знают, что ПСРМ и ДПМ признали результаты выборов, но происходят некоторые странные вещи, которые нас тревожат. По обращению социалистов открываются дела, которые рассматривают судьи с сомнительной репутацией. Они выносят постановления, согласно которым Нэстасе якобы агитировал в день выборов, что некоторые протоколы не были признаны действительными и пр. Через суды пытаются аннулировать выборы от 3 июня. Я уже обращался к партнерам по развитию, и мы продолжим общаться с гражданами, и если они посмеют сделать это, мы будем вынуждены выйти на протесты», – заявил Андрей Нэстасе.

Избранный мэр Кишинева также заявил, что не вступит в альянс с Партией социалистов и Демпартией в примэрии, и будет сотрудничать со всеми советниками и исполнительным органом учреждения для реализации проектов во имя городского сообщества.

Ранее стало известно, что во вторник в суде была принята к рассмотрению поданная Партией социалистов жалоба, согласно которой должен быть признан недействительным мандат Андрея Нэстасе, обращавшегося с призывом к жителям Кишинева прийти на выборы.


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