Протесты привели к отставке правительства Грузии ...

Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили ушел в отставку на фоне массовых протестов, объяснив свой шаг разногласиями с лидером правящей партии «Грузинская мечта», бизнесменом Бидзиной Иванишвили.

"У нас были некоторые разногласия с лидером правящей партии, - сказал Квирикашвили. - Я думаю, настал момент, когда лидер партии должен получить возможность сформировать новый кабинет".

Как сообщает Би-би-си, в Тбилиси с конца мая не утихают протесты и митинги с требованием справедливого расследования дел об убийстве подростков в конце прошлого года.

Протестующие, среди которых родственники убитых, правозащитники и различные оппозиционные партии требовали наказания виновных в убийстве и отставки премьер-министра.

Акции протеста уже привели к отставке генерального прокурора.

50-летний Квирикашвили, которого называли ставленником Иванишвили, занимал пост премьера с 2015 года. Отставка премьера согласно грузинской конституции означает отставку всего правительства.

В декабре прошлого года в Тбилиси были убиты 16-летние школьники Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили.

Жестокое убийство в центре города вызвало большой резонанс в Грузии. С тех пор протесты не утихают.

На скамье подсудимых в качестве подозреваемых в убийстве оказались двое несовершеннолетних. Прокуратура обвиняла обоих в групповом убийстве Саралидзе, а одного из них - в убийстве Дадунашвили.

Позже, оба были признаны невиновными в групповом убийстве Давида Саралидзе.

Объявление приговора вызвало волну возмущения в здании суда и негодование отца одного из убитых Зазы Саралидзе, который ранее обвинял прокуратуру в необъективном расследовании.

В начале июня протесты продолжились, что вынудило главного прокурора Ираклия Шотадзе объявить об отставке.

Протестующие тем не менее не разошлись и двинулись шествием к зданию парламента в центре Тбилиси.

Подавшего в отставку премьера Квирикашвили во время назначения в 2015 году называли человеком из окружения Иванишвили.

62-летний бизнесмен и самый богатый человек в Грузии Иванишвили в 2012-2013 годах возглавлял правительство Грузии, после чего объявил об уходе из политики. Многие эксперты говорили тогда, что экс-премьер продолжал и после ухода контролировать реальные рычаги власти в стране.

"Грузинская мечта" в 2012 году победила на парламентских выборах партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позднее партия Иванишвили победила и на выборах в 2016 году.

Весной этого года Иванишвили в политику вернулся и возглавил пост главы основанной им партии "Грузинская политика".