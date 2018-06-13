Депутат Демпартии продал за полтора миллиона евро участок под строительство офиса Национального олимпийского комитета ...

Об этом сообщил телеканал PROTV, уточнив, что участок, расположенный в элитном квартале на улице А.Матеевича, недалеко от посольства США, стоит более миллиона евро.

«Оставьте меня в покое с этими участками. До свидания», - бросил журналистам депутат ДПМ, председатель Комитета Николай Журавский.

Редакция Рrotv.md отправила учреждению официальное письмо с просьбой предоставить информацию о причине продажи земли и стоимости сделки и настояла на том, чтобы ответ был дан в рамках публичного мероприятия, на котором присутствовал председатель НОСК. "Это другое мероприятие. Я видел, что вы прислали нам письмо по этой теме. Вас проинформируют", - заявил Журавски.

«Это элитная зона. Здесь одна сотка земли стоит 50-60 тысяч евро. Преимуществом этого участка является его прямоугольная форма и то, что его фасадная часть широкой стороной выходит на улицу Матеевича. Тот факт, что посольство Соединенных Штатов находится неподалеку, делает этот район особо престижным», - отметил директор Общества независимых оценщиков Думитру Тэрэбуркэ.

Согласно кадастровым данным, проданный НОСК участок имеет почти 24 сотки, что означает, что его стоимость достигает 1,5 миллиона евро.

Как сообщил телеканалу бывший мэр Кишинева Серафим Урекян, проданный участок стал собственностью «олимпийцев» в январе 2007 года, а город выделил участок бесплатно.

«Было принято решение муниципального совета Кишинева о выделении земельного участка в престижном месте под строительства здания Национального олимпийского комитета. Это решение абсолютно законно. Они не имеют права продавать землю», - подчеркнул экс-примар Серафим Урекян.

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о сомнительных сделках, в которых замешан председатель Национального Олимпийского комитета, олимпийский чемпион Николай Журавский.