Россия улучшила содержание в СИЗО на период Чемпионата мира по футболу ...

В российских СИЗО заметно улучшились условия содержания в СИЗО на период мундиаля, введено спецменю для арестантов.

Об этом с иронией сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный, который был выпущен в четверг на свободу по истечении 30-дневного срока административного ареста.

Навальный рассказал, как спецприемник подготовили к Чемпионату мира по футболу: «это ужасно интересно».

«Видимо, власти не исключают, что придется арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом. Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решетки покрасили. Вместо дыр в полу (уж, извините за такие подробности) поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи. Кормить стали лучше, чем в ресторане. И даже официант есть – курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Типа как в самолете, можно выбрать один из двух вариантов», – рассказал Навальный, цитируемый изданием «Настоящее время».

«Вот так выглядел вчерашний обед, я специально записал:

Закуска: картофельный салат или пирожок с капустой. Суп: харчо или борш с пампушкой. Основное блюдо: плов или шашлык. Причём можно шашлых из свинины, но для тех, кто кошер/халяль есть вариант из баранины. Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней. Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное!», - написал Навальный в соцсетях.

Как утверждает оппозиционер, в камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. «Каждому, кто выходит, дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды», – добавил он.

​15 мая Тверской суд Москвы приговорил Навального к административному аресту по обвинению в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Оппозиционного политика задержали на Пушкинской площади в Москве 5 мая. Соратники Навального по всей России в этот день проводили массовые акции протеста "Он нам не царь" против четвертого президентского срока Владимира Путина.