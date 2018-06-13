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Международная адвокатская структура требует прекратить преследование правозащитницы Анны Урсаки

Опубликовано : 14 июнь 2018 г. 18:57 | Просмотров: 525 | Категория: Люди

(DOC) Международный центр мониторинга адвокатов выступил в защиту адвоката Анны Урсаки и потребовал от молдавских властей немедленного прекращения преследования правозащитницы. Об этом свидетельствует пресс-релиз, распространенный организацией.

"Международный центр мониторинга адвокатов выражает глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг адвоката и правозащитницы Анны Урсаки”, - пишут адвокаты.

Авторы обращения утверждают, что Анна Урсаки хорошо известна за участие в резонансных уголовных делах. В частности она защищала различных оппонентов олигарха Владимира Плахотнюка. В ответ на её деятельность, в провластных СМИ была развернута кампания по дискредитации правозащитницы. А впоследствии суд выдал мандат на арест Урсаки.

"Молдавские власти должны принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить свободу осуществления адвокатской деятельности без дискриминации”, - настаивают адвокаты.

В заключение, Международный центр призвал власти Молдовы обеспечить правозащитнице возможность продолжить адвокатскую деятельность и прекратить любые попытки запугивания или преследования Урсаки.

В октябре 2016 года против адвоката Анны Урсаки, известной своей критической позицией по отношению к олигарху Плахотнюку, подконтрольные олигарху медийные учреждения развязали клеветническую кампанию.

Сразу после появления материалов на телеканалах, принадлежащих олигарху Владимиру Плахотнюку, прокуроры Виорел Морарь и Николае Китороагэ (входящие в окружение олигарха) приняли решение о возобновлении уголовного дела в отношении адвоката Анны Урсаки на основе «новых обстоятельств».

Адвокат утверждает, что дело в ее отношении было заведено по указанию генерального прокурора Эдуарда Харунжена. Это, впрочем, подтверждает и постановление о возобновлении уголовного дела, которое подписано генпрокурором.

Урсаки, известная своей критической позицией по отношению к режиму олигарха Плахотнюка, является защитником в ряде заказных уголовных дел против политических оппонентов Плахотнюка, включая дело протестующих «группы Петренко», дело протестующих Платформы «Достоинство и правда», дела, возбужденные против политиков Ренато Усатого, Александра Петкова и др.

Источник: 1news
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