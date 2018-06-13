Трамп назвал Крым российским ...

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам «Большой семерки», что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Как сообщает украинское издание «Европейская правда», заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах, которые говорили на условиях анонимности.

Издание напоминает, что Россия была исключена из "Большой восьмерки" после незаконной аннексии Крыма, которую президент РФ Владимир Путин обосновывал необходимостью защищать российских граждан и русскоязычных.

Во время ужина Трамп также интересовался, почему лидеры стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям государств, что "Украина - одна из самых коррумпированных государств мира", отмечает источник.

Издание отмечает: непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, или же они сигнализируют радикальной отход от сегодняшней внешней политики США.

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.

Принадлежащий Украине Крым был присоединен к Российской Федерации после референдума, прошедшего на полуострове весной 2014 года. За пределами Крыма и России результаты референдума не были признаны законными.