При содействии партии Додона, суд отказался признавать выборы мэра Кишинева ...

Судебное заседание по вопросу признания выборов перенесено на 18 июня после того, как накануне Партия социалистов подала жалобы в Верховный суд.

Решение об этом было принято судьей Валентином Ластавецки. Мотивируя свое решение, судья заявил, что перенос необходим в связи с тем, что в Верховном суде находятся на рассмотрении две жалобы по поводу прошедших 3 июня выборов мэра Кишинева. Кроме того, судья отметил, что до сих пор в суд еще не поступили все необходимые для утверждения результатов документы.

Известно, что жалобы, на основе которых затягивается процесс признания результатов выборов, были поданы в четверг Партией социалистов.

Как заявил адвокат избранного мэра Андрея Нэстасе, Думитру Павел, «перенос является необоснованным, а часть вины лежит на судебной инстанции». «Все документы были переданы Избирательным советом суду сектора Ботаника», - добавил адвокат.

Перед зданием суда прошел протест, в котором участвовали несколько десятков человек, возмущенных затягиванием процесса признания результатов выборов.

Ранее уже сообщалось, что в ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.