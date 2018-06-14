МИД Украины считает «сплетнями» новости о том, что Трамп назвал Крым российским ...

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что МИД не будет реагировать на заявление президента США Дональда Трампа о «российском Крыме».

Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь МИД Марьяна Беца , передает "112 Украина".

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сказала в комментарии журналистам, что Украина на сплетни не реагирует.

«Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них», - сказала Беца.

Очевидно, пресс-секретарь МИДа Украины имела в виду комментарий по этому поводу со стороны пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая заявила, что ей ничего не известно по поводу возможных слов президента США Дональда Трампа о том, что Крым является российским, так как все жители полуострова разговаривают на русском.

«Я не знаю о подобных словах. Я знаю, что это было сообщено журналистами, но я не буду комментировать частный разговор, в котором я не участвовала и о котором у меня нет информации», – заявил Сандерс.

В четверг, мировые СМИ сообщили со ссылкой на BuzzFeed News о том, что по свидетельству двух анонимных дипломатических источников президент США Дональд Трамп якобы заявил лидерам «Большой семерки», что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Принадлежащий Украине Крым был присоединен к Российской Федерации после референдума, прошедшего на полуострове весной 2014 года. За пределами Крыма и России результаты референдума не были признаны законными.