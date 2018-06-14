Додону грозит уголовное наказание за коррупцию ...

Взятка в виде предоставленного иностранным бизнесменом самолета для полета в Санкт-Петербург на Экономический форум стала подводом для требования о начале уголовного производства в отношении занимающего должность президента Игоря Додона.

С соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру обратился главный редактор агентства OMEGA Александр Петков, потребовав расследовать действия Додона в свете положений ст.324 Уголовного кодекса, предусматривающей уголовное наказание за пассивную коррупцию.

Предметом заявления оказался полет президента в Санкт-Петербург 23 мая. По словам Петкова, полет чартерным рейсом, который подтвердил советник главы государства Максим Лебединский, был оплачен российским бизнесменом Андреем Назаровым. В этой связи, Петков подчеркнул, что существуют резонные подозрения того, что Додон принял услугу, которая ему не положена по статусу.

«Принимая во внимание очевидный факт нарушения закона №. 1111 от 11 марта 1997 года об обеспечении деятельности президента Республики Молдова, Закона о о неподкупности (№ 82, 25.05.2017), Уголовного кодекса, других правовых норм, которые определяют любые официальные поездки должностных лиц, а также вопиющие нарушения деонтологических норм и положений о неподкупности, присущих статусу должностного лица в двусторонних отношениях с представителями других государств, считаю очевидным наличие обоснованного подозрения в принятии и получении президентом Республики Молдова не положенных ему услуг, привилегий и выгод, в особо крупных размерах», - говорится в поданном в Генпрокуратуру заявлении.

Как сообщил журналистам Александр Петков, «это не единственный факт полученной Додоном взятки, а при ответственном подходе, следствие сможет выявить и другое более тяжкое преступление, совершенное Игорем Додоном в своей должности». В то же время, Петков отказался пока уточнять известные ему детали этого преступления.

Ранее уже сообщалось, что 23 мая Додон полетел на Петербургский международный экономический форум на частном самолете бизнес-класса. Его пресс-секретарь, советник Максим Лебединский подтвердил, что перелет имел место, однако, посчитал это нормальным, поскольку «администрация президента никаких финансовых средств не выделяла и не тратила, а напротив сэкономила на транспортные расходы».

Тогда же, советник президента признал, что самолет принадлежал председателю «Деловой России» Назарову А. Г., который прилетел в Кишинев во вторник по приглашению Игоря Додона.

Додон был заснят и телекомпанией Россия-24 выходящим в Санкт-Петербурге из самолета бизнес-класса Bombardier Challenger 850.

Известно, что это воздушное судно принадлежит частной российской авиакомпании Sirius Aero. Самолет прилетел в Кишинев во вторник из московского аэропорта Внуково и находился на стоянке в Кишиневском аэропорту, ожидая сутки вылет в Санкт-Петербург.

Sirius Aero является крупнейшей российской авиакомпанией деловой авиации.

Согласно информации в СМИ, стоимость перелета/стоянки этого самолета из Москвы в Кишинев, а затем в Санкт-Петербург составляет не менее двух миллионов леев.