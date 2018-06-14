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Кремль прокомментировал нарушение Владимиром Путиным своего обещания

Опубликовано : 15 июнь 2018 г. 16:13 | Просмотров: 1233 | Категория: Мир

(ВИДЕО) Решение об увеличении пенсионного возраста в России вопреки обещаниям Владимира Путина оправдано тем, что «оно было сделано 13 лет назад».

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитируемый агентством РБК.

В Кремле объяснили инициативу правительства России увеличить пенсионный возраст вопреки прежним обещаниям президента России Владимира Путина происходящими в мире изменениями.

О том, что пенсионный возраст не будет повышаться во время президентства Путина, он говорил в 2005 году. «Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я — президент, такого решения принято не будет», — утверждал Путин в ходе прямой линии в 2005 году.
«Вы говорите о 2005 годе, и здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад», — отреагировал на соответствующий вопрос Песков. «Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры», — добавил он, заметив, что «ни одна страна не существует в вакууме». Помимо этого, как подчеркнул Песков, есть еще фактор продолжительности жизни. Все это, по словам пресс-секретаря президента, влияет на изменение ситуации.

О решении российского правительства повысить пенсионный возраст премьер-министр Дмитрий Медведев объявил накануне в ходе заседания кабмина. Пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет. Подобное решение, как полагают российские власти, позволит каждый год поднимать пенсии на 1 тыс. руб.​ (в последние три года в среднем пенсии увеличивались на 400–500 руб. в год).


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