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Би-би-си о дипломатии Трампа: Брошен вызов принципам международного порядка

Опубликовано : 16 июнь 2018 г. 14:03 | Просмотров: 304 | Категория: Мир

В начале своего президентства Дональд Трамп с большой неохотой отправлялся в зарубежные поездки, но сейчас он, кажется, вошел во вкус.

После скандального саммита "Большой семерки" в Канаде и свидания с Ким Чен Ыном в Сингапуре американский президент через несколько недель снова выйдет на мировую арену.

На этот раз президентский самолет совершит посадку в Брюсселе, где в июле состоится очередной саммит НАТО. И во многих европейских столицах министры уже с опасением ожидают этой встречи.

Они знают, что Дональд Трамп будет снова призывать их увеличить расходы на оборону. Но куда больше беспокоит их перспектива того, что НАТО станет следующей международной организацией, которая подвергнется президентской "дипломатии огня и ярости".

На прошлой неделе главной темой саммита "Большой семерки" стало решение президента Трампа ввести тарифы на торговлю со своими союзниками. Президент поставил свою подпись под заключительным коммюнике встречи, но затем заявил, что отказывается поддержать его, обрушившись на канадского премьера в серии оскорбительных твитов, написанных на борту президентского самолета.

На этот раз он воспользовался тем же торговым спором, чтобы зародить сомнения в его поддержке системы коллективной обороны Европы.

"Мы защищаем Европу (что хорошо) за счет огромных финансовых затрат, а затем нас несправедливо ущемляют в торговле, - написал президент в очередном твите. - Но грядут перемены!"

О каких именно переменах говорит Трамп? На основании последних мероприятий с участием американского президента складывается всё более четкое представление о стиле его дипломатии.

Президент Трамп подходит к рассмотрению большинства дипломатических проблем, как к заключению деловой сделки. Сначала он выступает с агрессивными заявлениям, затем раздувает конфликт еще больше, а затем пробует заключить договоренность. В его арсенале - угрозы и миролюбивые обещания, а общий стиль можно описать как максимальное балансирование на грани возможного.

Именно в таком стиле было сделано внезапное заявление о том, что встреча с Кимом в Сингапуре не состоится, за чем почти немедленно было объявлено, что она всё-таки пройдет.

Президент нередко прибегает к личным нападкам - отсюда его поток оскорблений в адрес северокорейского лидера, которого Трамп называл "человеком-ракетой". Сам Трамп не скрывает, что сознательно пользуется такими риторическими приемами.

Дипломатический стиль Трампа подразумевает также непредсказуемость. Он любит ставить в тупик участников переговоров, своих собственных сотрудников и союзников. Первоначальное предложение о саммите с северокорейским лидером возникло из ниоткуда. Решение об отмене совместных военных учений с Южной Кореей стало неожиданностью для Сеула.

Такой стиль основан целиком на особенностях личности президента - в основе его лежат его интуиция и инстинкты, а движущей силой является настроение, в котором пребывает президент в конкретный день.

Это также стиль человека из шоу-бизнеса: президент непрерывно позирует перед фотографами, пожимает руки, прогуливается в парке перед объективами телекамер. В Сингапуре президент Трамп даже показывал журналистам рекламный фильм, сделанный в стиле кинотрейлера, где превозносился его успех в организации встречи.

Президент выступает в роли дипломата, который сам пишет сценарий, выступает с фантастическими предложениям, а затем сам ставит себе оценки проделанной работы. После встречи в Сингапуре Трамп написал в твите, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет" - что стало сюрпризом для Токио и Сеула.

"Твиттер" давно превратился в главный канал общения президента с внешним миром - пользуясь им, Трамп не обязан считаться с мнением профессиональных дипломатов из госдепартамента, пытающихся сгладить его риторику.

Содержание дипломатии президента Трампа так же характерно, как и ее стиль. В её основе лежит отказ от принципа многосторонности в международных отношениях. Президент явно считает, что США более не способны оказывать свое влияние посредством участия в многосторонних институтах вроде "Большой семерки" или даже ООН.

Он опоздал на встречу в Торонто и покинул ее досрочно, не особо скрывая своё нетерпение. Президент Трамп явно предпочитает встречи один на один - формат двухсторонних переговоров с понимающими его лидерами, ищущими баланс между национальными интересами и демонстрацией силы.

Дипломатия такого рода не является уникальной. Трамп - не единственный политик в мире, который исходит из примата национальных интересов над международными.

Он также не является первым американским президентом, который полагается на личные отношения в достижении успеха на международной арене. Вспомним о Рейгане и Горбачеве в 1980-х годах. Или о Никсоне и Мао в 1970-х.

Трамп также не является первым президентом, который формирует внешнюю политику страны в угоду своим сторонникам среди американских избирателей - он просто выполняет данные в предвыборный период обещания: например, разорвать ядерное соглашение с Ираном или ввести тарифы на импорт китайской стали.

Итак, дипломатия президента Трампа не является уникальной, но при этом она отличается высоким риском. Иногда он действует импульсивно, явно не планируя дальнейших шагов. Это отражает известные черты его характера, а также демонстрирует беспомощность госдепартамента, многие руководящие должности в котором по-прежнему остаются вакантными.

Это стало особенно очевидным, когда президент объявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Европейские участники сделки обратились в Белый дом с вопросом о том, что последует за этим со стороны США. Там ответили, что никакого альтернативного плана действия просто не существует. Неудивительно, что от такого ответа в Европе пришли в ярость.

Проблема в том, что договоренности, принятые Трампом на основании собственной интуиции и чутья, не всегда оказываются правильными.

Глубоко личная дипломатия - дело очень рискованное. Отношения между странами зависят не только от того, насколько симпатичны друг другу их лидеры. Они основываются на межгосударственных обязательствах, связях и общих принципах, ценностях и опыте, которые имеют долгосрочный характер и не ограничиваются сроком нахождения у власти того или иного конкретного лидера.

Стремление Трампа исходить прежде всего из узких экономических и политических интересов Америки уходит корнями в традиционную политику изоляционизма, которая была основой внешней политики США в XIX веке и в первой половине прошлого столетия.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил на этой неделе: "Атлантический океан стал шире при президенте Трампе. Его политика изоляционизма создает гигантский вакуум во всем мире".

Некоторые видят в дипломатии президента Трампа размытие четких границ между союзниками и противниками: на смену приходит ощущение, что мир состоит просто из отдельных стран, с которыми можно вести или не вести дела.

Похвалы Трампа в адрес северокорейского диктатора, возглавляющего жестокий режим сталинского типа, или его оскорбления в адрес ближайшего союзника, каким является Канада, указывают именно на это.

Когда Трампу был задан вопрос репортером телеканала Fox News о репутации Ким Чен Ына, президент дал на него снисходительный ответ: "Да, верно, но и множество других людей совершали плохие поступки".

Вот каков стиль личной дипломатии президента Трампа. Благодаря такому стилю США и Северная Корея ведут переговоры - вместо того чтобы угрожать друг друга ядерными ударами; это дипломатия, ставящая под сомнение принципы глобального интернационализма, которые, по мнению многих, привели к войне в Сирии; это дипломатия, которая отличается непредсказуемостью и определяет глобальный политический климат.

Но в то же время это дипломатия, которая разъединяет в той же мере, в которой объединяет; она бросает вызов нормам и принципам международного порядка, которые, по мнению многих, сдерживали в течение долгих лет разрушительный национализм XX столетия и принесли мир миллиардам жителей нашей планеты.

Следующая остановка на этом пути - саммит НАТО в июле.

Джеймс Ландейл Дипломатический корреспондент Би-би-си

Источник: BBC
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