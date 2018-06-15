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Партия Плахотнюка уже открыто привлекает полицейских и священников к своим партийным мероприятиям

Опубликовано : 16 июнь 2018 г. 23:34 | Просмотров: 622 | Категория: Власть, Криминал

Правящая Демпартия уже не особенно стесняется, грубо нарушая статус полицейского, привлекая их к исполнению сугубо партийных обязанностей.

2 июня, в Кагуле, состоялся «Форум Кагульской районной организации ДПМ». Примечательно, что даже ни один из присутствующих на этом мероприятии четверых депутатов правящей партии (Лупу, Бакалу, Карасени, Дудник) не нашел ничего предосудительного в привлечении руководства полиции к работе своей партии.

Как видно из фотоотчета, представленного в соцсетях депутатом ДПМ Еленой Бакалу, в партийном мероприятии были задействован протоиерей Кагульского собора Михаил Мунжиу, а также вице-комиссар Кагульского инспектората полиции Серджиу Констандаки.

Привлечение полицейского к политической деятельности особенно привлекает внимание, если проанализировать нормативную базу, регулирующую деятельность полиции.

Так, согласно ст.9 Дисциплинарного устава полицейского, утвержденного Постановлением правительства № 502, от 09.07.2013 г., «полицейскому запрещается:
1) объединяться в партии, объединения или другие общественно-политические организации либо вести пропаганду в их пользу;

3) организовывать митинги и другие собрания политического характера».

Более того, несовместимый с политической деятельностью статус полицейского закреплен и в «Стратегии развития полиции на 2016-2020 г.г.», утвержденный Постановлением правительства Nr. 587 от  12.05.2016. В этом обязательном к исполнению полицией документе, в самой первой статье подчеркивается, что «основной целью комплексного процесса реформирования органов внутренних дел Республики Молдова является осуществление профессиональной, эффективной, нейтральной с политической точки зрения полицейской службы».

Министерство внутренних дел, возглавляемое членом Демпартии Александром Жизданом, пока никак не прокомментировало незаконный характер деятельности своих сотрудников.


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