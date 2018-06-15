Премьер-министр Эстонии был вынужден переводрузить флаг в ходе своего визита в Румынию
(ВИДЕО) Глава эстонского правительства Юри Ратас вынужден был лично исправлять ошибку румынских властей, неправильно вывесивших Государственный флаг Эстонии.
Инцидент произошел в воскресенье, в румынском городе Констанца, куда премьер Эстонии прибыл в связи с открытием регулярного авиарейса Таллинн - Констанца и почетного консульства Эстонии в Констанце.
Ратас был вынужден прервать проходящую в местном университете церемонию открытия консульства и, подойдя к тумбе с флагами, переводрузил Государственный флаг Эстонии, который был прикреплен к древку другой стороной.
Все это происходило в присутствии многочисленных гостей, среди которых была и премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ.
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