Премьер-министр Эстонии был вынужден переводрузить флаг в ходе своего визита в Румынию ...

Инцидент произошел в воскресенье, в румынском городе Констанца, куда премьер Эстонии прибыл в связи с открытием регулярного авиарейса Таллинн - Констанца и почетного консульства Эстонии в Констанце.

Ратас был вынужден прервать проходящую в местном университете церемонию открытия консульства и, подойдя к тумбе с флагами, переводрузил Государственный флаг Эстонии, который был прикреплен к древку другой стороной.

Все это происходило в присутствии многочисленных гостей, среди которых была и премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ.