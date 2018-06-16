Премьер-министр Филип замешан в афере, приведшей к закрытию детсада ...

Павел Филип, являющийся еще и первым вице-председателем Демпартии, является фигурантом сомнительной сделки по приватизации участка в Кишиневе, на котором находится детский сад №5.

Этот руководитель правящей Демпартии, под циничным партийным лозунгом «Растим Молдову!», намерен начать снос детсада и застроить участок жилищным комплексом, несмотря на то, что владелец участка не имеет права изменять назначение участка.

Как сообщает Jurnal.md, среди участников сделки - нынешний премьер-министр Павел Филип, который тогда, в 2008 году, был директором фабрики ”Bucuria” и самолично подписал контракт о приватизации прилегающей к детсаду территории после того, как он же принял решение об отчуждении ряда убыточных объектов фабрики ”Bucuria”, среди которых был и детсад.

Кроме фабрики ”Bucuria”, в сделке замешан и кипрский офшор Sharp Cliff Invest, которому фабрика уступила участок под детсадом всего за 200 тысяч леев, несмотря на то, что тогда же прокуратура установила факт незаконной сделки по приватизации земли. Более того, якобы пытаясь прийти к мировому соглашению с муниципальными властями, подельники премьер-министра предложили кишиневским властям выкупить незаконно приватизированный участок за 40 миллионов леев, то есть в 200 раз дороже суммы сделки.

Согласно кадастровым документам, Павел Филип не только начал процесс вывода земельного участка под детсадом из госсобственности, но и завершил его до момента своего ухода из руководства фабрикой ”Bucuria” в руководство Табачного комбината. Кроме того, Филип является и одним из бенефициаров сделки, являясь акционером возглавляемого им предприятия.

Премьер-министр Павел Филип пока не прокомментировал факт лишения кишиневцев детского сада в условиях дефицита мест в детских дошкольных учреждениях.