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Бывший румынский стратег Плахотнюка заявляет о намерении США перенести свое посольство из Кишинева в Бухарест

Опубликовано : 18 июнь 2018 г. 10:55 | Просмотров: 1302 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Румынский политтехнолог Космин Гушэ, до недавнего времени работавший в окружении лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, объявил о том, что в Вашингтоне рассматривается вариант переезда посольства США из Кишинева в Бухарест в контексте грядущего объединения Молдовы с Румынией.

Об этом Гушэ сообщил в субботу в эфире телеканала RealitateaTV, сославшись на сообщенную ему информацию в ходе его недавнего визита в США, где он работал несколько месяцев.

«Есть ряд престижнейших «мозговых центров» (think tank) тесно работающих с Белым домом, с Госдепом, ЦРУ, ФБР, которые проводят очень хорошо аргументированную, с геополитической и экономической точки зрения, идею о наличии в будущем единого посольства для Румынии и Молдовы в Бухаресте. А в Республике Молдова должно остаться лишь консульство. Это является доказательством американской политики, которая должна будет артикулироваться на одном языке, кстати, о румынском языке, который объединяет эти два государства», - заявил Космин Гушэ.

По его мнению, наличие подобных планов в Вашингтоне свидетельствует об огромном достижении для Румынии, дав понять, что такие планы предусматривают вариант объединения Молдовы с Румынией.

«Тот факт, что в таких аналитических центрах уже обсуждаются подобные планы, является очень серьезным фактором, способным показать нам конструктивные шаги, и дать нам удовлетворение тем, что, когда мы видим со стороны стратегического партнера структурные действия, приносящие нам, как государству, пользу, мы чувствуем себя лучше», - добавил политтехнолог.

Посольство США в Молдове пока никак не прокомментировало подобные планы.


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