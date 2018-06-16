Представитель партии Додона в избирательном совете затягивает в суде признание мандата Андрея Нэстасе ...

Назначенный от Партии социалистов в Кишиневский Избирательный совет чиновник потребовал отвода судьи на заседании по вопросу признания мандата избранного мэра Кишинева Андрея Нэстасе.

Представитель Избирательного совета Виталий Мирон выступил с таким заявлением на судебном заседании, посчитав предвзятым вопрос судьи по поводу квалификации аналогичных призывам Андрея Нэстасе действий кандидата ПСРМ, призвавшего избирателей в день выборов выйти на выборы.

«Или не признать результаты выборов, потому что оба кандидата нарушили законодательство, или признать, потому что нарушения обоих таким образом компенсируются?», - звучал вопрос судьи Валентина Ластавецки, вызвавший гнев представителя Кишиневского избирательного совета.

Вопрос об отводе судьи рассматривала судья Елена Костюк, которая удовлетворила запрос социалиста в Избирательном совете. Таким образом, дело о признании мандата Андрея Нэстасе будет направлено на повторное перераспределение, что затянет процесс вступления в должность избранного мэра Кишинева.

Известно, что затягивание процесса выгодно контролируемой Демпартией, Либеральнной партией и Партией социалистов так называемой «строительной мафии», которая стремится в последние дни утвердить максимально возможное количество решений о приватизации земельных участков и изменения в свою пользу градостроительных документов.

Одним из примеров является срочное внесение для рассмотрения муниципальным советом решения о строительстве 13-ти этажного отеля на месте бывшего кафе «Гугуцэ» в центральном парке Кишинева контролируемой олигархом Владимиром Плахотнюком компанией.