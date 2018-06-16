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Бывший президент Молдовы присягнул на верность Румынии

Опубликовано : 18 июнь 2018 г. 21:58 | Просмотров: 1141 | Категория: Власть

Беспрецедентное по своей сути событие произошло в понедельник, когда второй президент Молдова Петр Лучинский принял гражданство Румынии, поклявшись «быть преданным родине и румынскому народу».

Об имевшем место событии сообщил в соцсетях мэр I-го сектора Бухареста Дан Тудораке, написавший, что в Бухарест, с целью принятия гражданства Румынии лично прибыл бывший президент Республики Молдова Петр Лучинский.

«Визит был приурочен к церемонии принятия румынского гражданства, аккурат в год столетия Унири, господином Петром Лучинским, которому я желаю, чтобы он был гражданином объединенной, свободной, процветающей и достойной страны», - написал примар.

Известно, что при принятии гражданства Румынии приносится клятва «верности Румынии», Согласно ст.19 Закона о гражданстве Румынии она выглядит следующим образом: «Клянусь быть преданным родине и румынскому народу, защищать права и национальные интересы, соблюдать Конституцию и законы Румынии». Статья 54 (1) Конституции Румынии указывает, что «верность стране является священной».

Примечательно, что в 1996 году, когда Лучинский стал президентом, во время выборов одним из тезисов его кампании была «борьба с унионизмом. Позже, в 2007 году, Петр Лучинский издал книгу «Молдова и молдоване» об идентичности молдован.

Ранее уже сообщалось, что гражданство Румынии приняли и оба сына второго президента Молдовы - Сергей и Кирилл.


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