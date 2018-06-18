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Почему полиция скрывает очередное тяжкое преступление ?

Опубликовано : 19 июнь 2018 г. 12:08 | Просмотров: 1044 | Категория: Власть, Криминал

(DOC) Полиция не посчитала необходимым предать гласности факт разбойного нападения на валютную кассу, в ходе которого было похищено более полумиллиона леев.

Как говорится в переданной агентству OMEGA сводке происшествий, в ночь на 17 июня, в здании Южного автовокзала двумя неизвестными было совершено разбойное нападение. В сводке указано, что неизвестные в капюшонах взломали дверь автовокзала, избили охранника, нанеся ему многочисленные удары по голове, а затем, проникнув через окно и дверь в обменную валютную кассу  "BMA - SCHIMB" SRL, ломом и отверткой взломали металлический сейф.

Сообщается, что в результате преступления из сейфа были похищены денежные средства в размере 554 706 леев, после чего преступники скрылись с места преступления.

Указанное преступление не раскрыто полицией. Также, неизвестно, по какой причине в сейфе обменной кассы на ночь была оставлена такая сумма денег.

МВД пока ничего не сообщало об этом тяжком преступлении.

Ранее сообщалось, что структуры МВД скрывают целый ряд тяжких и особо тяжких преступлений (разбой, убийства при отягчающих обстоятельствах, грабежи и пр.), большинство из которых совершаются в сельской местности. Предположительно, это совершается с целью искусственно создать видимость раскрываемости преступлений.

Главой МВД является член Демпартии Александр Жиздан.


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