Плахотнюк решил, что его министры слишком далеки от народа ...

По мнению олигарха, подобный подход будет способствовать решению проблем на местах.

«Сегодня вместе с коллегами и премьером мы пришли к решению, которое, как мы считаем, будет способствовать решению проблем каждого района. Все правительство вместе с премьером по несколько раз в месяц будет проводить выездные заседания. Каждую пятницу все правительство будет проводить встречи с местной властью, хозяйствующими субъектами, преподавателями, врачами и другими категориями граждан», - заявил Плахотнюк в ходе своего входа к прессе.

По словам Плахотнюка, для граждан и представителей местной власти это будет хорошим шансом обсудить с правительством и установить пути решения проблем, с которыми сталкивается население в провинции.

Ранее уже сообщалось о том, что в ходе объявленной Плахотнюком инициативы по строительству дорог по всей Молдове, оказалось, что большинство дорог будут лишь из некачественной щебенки. В местах, где запланировано асфальтовое покрытие, асфальт был уложен на земляную основу. Под эту программу Плахотнюка правительство выделило 1 млрд 600 млн леев: 500 млн леев из Дорожного фонда и 1,1 млрд леев - из госбюджета.