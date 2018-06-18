FLASH // Власти признали незаконными результаты выборов мэра Кишинева ...

Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андре Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов.

Решение было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

Комментируя решение суда, лидер Партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе обвинил суд в принятии решения по указанию олигарха, лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, в интересах строительной мафии, против которой обязался бороться Нэстасе.

Ранее уже сообщалось, что в ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.