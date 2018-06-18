МЕНЮ
Twitter
﻿ 75
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:55  

МВД уже не справляется с охраной участков полиции

09:53  

Додон недоумевает, почему не признана победа его кандидата на выборах Кишинева

19.06.2018  

FLASH // Власти признали незаконными результаты выборов мэра Кишинева

19.06.2018  

Плахотнюк решил, что его министры слишком далеки от народа

19.06.2018  

Почему полиция скрывает очередное тяжкое преступление ?

18.06.2018  

Бывший президент Молдовы присягнул на верность Румынии
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Мунтян: Делиу, ты не Горбатый, ты - Промокашка!

Мунтян: Делиу, ты не Горбатый, ты - Промокашка!

Додон недоумевает, почему не признана победа его кандидата на выборах Кишинева

Опубликовано : 20 июнь 2018 г. 09:53 | Просмотров: 795 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон выразил недовольство тем, что суд не признал победу кандидата на должность мэра Кишинева Иона Чебана.

Так Додон отреагировал на принятое поздней ночью во вторник решение суда о непризнании выборов мэра Кишинева, отметив, что «решение суда по поводу выборов в Кишиневе вызывает много вопросов».

«Мы знаем, какие нарушения допустил Андрей Нэстасе, но в чем нарушения Иона Чебана? Если были приняты такие кардинальные решения, почему Ион Чебан не был признан победителем, раз его контркандидат был исключен за нарушение законодательства?»,- недоумевает Додон, подчеркнув, что «нет ни единой жалобы в суде против Иона Чебана», а судебное решение является свидетельством «двойных стандартов и избирательного правосудия».

Ранее уже сообщалось, что во вторник Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андре Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов.

Решение было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.


| Версия для печати



Похожие новости
ВЛАСТЬ
МВД уже не справляется с охраной участков полиции

МВД уже не справляется с охраной участков полиции ...

Просмотров: 7
Додон недоумевает, почему не признана победа его кандидата на выборах Кишинева

Додон недоумевает, почему не признана победа его кандидата на выборах Кишинева ...

Просмотров: 797
FLASH // Власти признали незаконными результаты выборов мэра Кишинева

FLASH // Власти признали незаконными результаты выборов мэра Кишинева ...

Просмотров: 1904
Плахотнюк решил, что его министры слишком далеки от народа

Плахотнюк решил, что его министры слишком далеки от народа ...

Просмотров: 1458
Почему полиция скрывает очередное тяжкое преступление ?

Почему полиция скрывает очередное тяжкое преступление ? ...

Просмотров: 1678
Бывший президент Молдовы присягнул на верность Румынии

Бывший президент Молдовы присягнул на верность Румынии ...

Просмотров: 11616
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 3901
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 23923
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 25696
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 5294
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Галкин о концерте Киркорова у Додона: Филип, ты сошел с ума

Галкин о концерте Киркорова у Додона: Филип, ты сошел с ума

Просмотров: 84030
Путин не заметил Додона на Форуме в Санкт-Петербурге

Путин не заметил Додона на Форуме в Санкт-Петербурге

Просмотров: 51300
Додон потратил только на полет в Санкт-Петербург более 120 тысяч евро

Додон потратил только на полет в Санкт-Петербург более 120 тысяч евро

Просмотров: 42212
Партия Додона обвинила Москву в своем грядущем провале на парламентских выборах

Партия Додона обвинила Москву в своем грядущем провале на парламентских выборах

Просмотров: 33236
Додон потратил почти три миллиона леев на организацию концерта Киркорова в своем селе

Додон потратил почти три миллиона леев на организацию концерта Киркорова в своем селе

Просмотров: 32491
Генпрокурор устроил у себя дома попойку в компании руководства прокуратуры

Генпрокурор устроил у себя дома попойку в компании руководства прокуратуры

Просмотров: 28634
Таможенники подвергли унизительному и бесчеловечному отношению пассажиров автобуса из Гагаузии

Таможенники подвергли унизительному и бесчеловечному отношению пассажиров автобуса из Гагаузии

Просмотров: 26642
Чебан заявил о разрыве с Партией социалистов

Чебан заявил о разрыве с Партией социалистов

Просмотров: 24207
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 8474
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 12538
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 13865
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 10331
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 10159
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
МВД уже не справляется с охраной участков полиции

МВД уже не справляется с охраной участков полиции

09:53  Додон недоумевает, почему не признана победа его кандидата на выборах Кишинева
19.06.2018  FLASH // Власти признали незаконными результаты выборов мэра Кишинева
19.06.2018  Плахотнюк решил, что его министры слишком далеки от народа
ЛЮДИ
Международная адвокатская структура требует прекратить преследование правозащитницы Анны Урсаки

Международная адвокатская структура требует прекратить преследование правозащитницы Анны Урсаки

10.06.2018  Галкин о концерте Киркорова у Додона: Филип, ты сошел с ума
09.06.2018  Юрий Мунтян призвал граждан США не уподобляться тем, кого они же презирают
03.06.2018  Ткачук призвал правительство США отказаться от коррупционного предложения молдавских властей
БИЗНЕС
Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов

Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов

29.03.2018  Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков
20.12.2017  Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?
13.10.2017  Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов
КРИМИНАЛ
Почему полиция скрывает очередное тяжкое преступление ?

Почему полиция скрывает очередное тяжкое преступление ?

18.06.2018  Премьер-министр Филип замешан в афере, приведшей к закрытию детсада
16.06.2018  Партия Плахотнюка уже открыто привлекает полицейских и священников к своим партийным мероприятиям



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2018 (68)
Май 2018 (116)
Апрель 2018 (96)
Март 2018 (127)
Февраль 2018 (89)
Январь 2018 (84)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank