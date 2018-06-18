Додон недоумевает, почему не признана победа его кандидата на выборах Кишинева ...

Занимающий должность президента Игорь Додон выразил недовольство тем, что суд не признал победу кандидата на должность мэра Кишинева Иона Чебана.

Так Додон отреагировал на принятое поздней ночью во вторник решение суда о непризнании выборов мэра Кишинева, отметив, что «решение суда по поводу выборов в Кишиневе вызывает много вопросов».

«Мы знаем, какие нарушения допустил Андрей Нэстасе, но в чем нарушения Иона Чебана? Если были приняты такие кардинальные решения, почему Ион Чебан не был признан победителем, раз его контркандидат был исключен за нарушение законодательства?»,- недоумевает Додон, подчеркнув, что «нет ни единой жалобы в суде против Иона Чебана», а судебное решение является свидетельством «двойных стандартов и избирательного правосудия».

Ранее уже сообщалось, что во вторник Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андре Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов.

Решение было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.