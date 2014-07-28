МВД уже не справляется с охраной участков полиции ...

(DOC) Полиция утаивает информацию об очередном показательном преступлении, наглядно демонстрирующем состояние дел в МВД.

Как говорится в переданной агентству OMEGA выдержке из ежедневной сводки преступлений, ограблению подвергся один из столичных участков полиции.

Примечательно, что полицейские признают факт полного отсутствия охраны в помещении участка, где находятся разного рода вещественные доказательства и материалы следствия.

В документе указано, что участок был ограблен «в промежуток времени между 21.00 17 июня до 10.00 18 июня», а похитители проникли в помещение через окно.

Ограблению подвергся полицейский участок №6, где неизвестные проникли в один из кабинетов, вскрыли сейф и похитили дефектную рацию, проходящее по одному из дел пневматическое оружие марки MP – 654K, кал. 4,5 mm и пару наручников. Кроме того, преступникам понадобилась и визитная карточка начальника участка, что так же зафиксировано в сводке.

Ранее уже неоднократно сообщалось об уже ставшим привычным фактом сокрытия целого ряда преступлений и правонарушений, совершенных в том числе сотрудниками полиции.

Главой МВД является член правящей в Молдове Демпартии Александр Жиздан.