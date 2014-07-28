Дело о непризнании выборов рассматривалось по отмененной уже норме закона ...

(DOC) Судебное заседание, на котором было решено не признать результат выборов мэра Кишинева, прошло с применением нормы, отклоненной действующей властью почти три месяца назад.

Речь идет о введенной новой процедуре заявления об отводе судьи. Согласно новым положениям Гражданско-правового Кодекса, утвержденным 5 апреля вступившим в силу 1 июня, судья, отвод которого потребовал представитель в Избирательном совете, должен был продолжить заседание до этапа судебных прений.

Согласно недавно вступившим в силу изменениям ст.53 (2) ГПК, «Заявление об отводе распределяется, для разрешения, случайным образом посредством Интегрированной программы управления делами и рассматривается в срок не более пяти рабочих дней с момента распределения, не влияя на непрерывность судебного заседания, однако судебные прения откладываются до разрешения заявления об отводе».

Несмотря на это, судебное заседание было прервано сразу же после того, как назначенным Партией социалистов представителем в Избирательном совете Виталием Мироном был затребован отвод судьи, нарушив тем самым требование о недопустимости влияния на непрерывность судебного заседания.

Новые поправки в ГПК были приняты по инициативе правительства, а бывший тогда министром юстиции вице-председатель правящей ДПМ Владимир Чеботарь аргументировал необходимость этих изменений «исключением процедур фактического затягивания рассмотрения гражданских дел». Одним из таких решений, как указал Чеботарь, является «параллельное рассмотрение заявления об отводе для сохранения непрерывности судебного заседания».

Ранее уже сообщалось, что во вторник Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов.

Решение было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.