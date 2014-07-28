США обвинили власти Молдовы в подрыве доверия граждан к демократическому процессу ...

Посольство США выразило гневную реакцию в связи с решением молдавских властей о непризнании результатов выборов мэра Кишинева.

Как говорится в распространенном сообщении посольства США в Молдове, «вчерашнее неожиданное и непрозрачное аннулирование результатов выборов мэра Кишинева, завершившихся четким определением победителя, является тревожным обстоятельством, которое на данный момент подрывает доверие граждан Молдовы к демократическому процессу».

«Соединенные Штаты Америки внимательно изучают детали, связанные с этим решением. Вместе с нашими партнерами из гражданского общества и дипломатического сообщества, мы работаем над тем, чтобы обеспечить вновь торжество истинных демократических ценностей», - говорится в сообщении посольства США в Молдове по поводу решения молдавских властей о непризнании результатов выборов мэра Кишинева.

Ранее уже сообщалось, что во вторник Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов.

Решение было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.