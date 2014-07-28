Власти стягивают спецподразделения полиции после решения о непризнании выборов мэра Кишинева ...

(ФОТО) Вооруженные спецподразделения МВД стянуты к Дому правительства перед намеченным на вечер среды протестом сторонников лидера оппозиционной Партии Платформа DA Андрея Нэстасе.

Сотни полицейских в спецобмундировании, с оружием и спецсредствами уже заняли исходную позицию за Домом правительства.

Сторонники избранного мэра Андрея Нэстасе объявили о сборе перед зданием Примарии.

Ранее уже сообщалось, что во вторник Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов.

Решение было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.