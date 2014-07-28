Премьер-министр Филип пытается выгородить политический фактор в решении суда о непризнании выборов ...

Павел Филип назвал решение суда о непризнании результатов выборов мэра Кишинева «обескураживающим и вызывающим много вопросов».

Об этом премьер-министр объявил в самом начале заседания кабинета министров, отметив, что подобное решение не выгодно, в первую очередь, правительству.

«Кому на самом деле выгодно такое решение? Все это происходит, когда планировалось достигнуть больших результатов как внутри страны, так и на международном уровне. Речь идет о политическом и финансовом сегментах, поскольку в ближайшие дни мы должны были обсуждать вопросы, где речь шла о крупных суммах денег», – заявил Павел Филип.

В этой связи Филип, являющийся первым вице-председателем правящей Демпартии, выразил надежду, что «все прояснится, а общественное мнение будет корректно проинформировано по этому поводу».

Филип сделал свое заявление, после того как лидеры оппозиции обвинили власти и лично лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка в организации незаконного судебного решения о непризнании результатов выборов мэра Кишинева.

Ранее уже сообщалось, что во вторник Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов.

Решение было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.