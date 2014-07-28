В центре Кишинева проходит многотысячная акция протеста ...

(ФОТО) Тысячи людей вышли на протест по призыву избранного мэра Кишинева Андрея Нэстасе после решения властей о непризнании результатов выборов мэра Кишинева.

Протестующие сначала собрались перед зданием Примарии Кишинева, а затем направились к фешенебельному зданию правящей в Молдове Демпартии, принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку.

Известно, что Плахотнюк является основным обвиняемым в заказном решении суда о непризнании результатов выборов.

Лидеры Партии Платформа DA попросили протестующих не наносить ущерба зданию, которое, по их утверждению, станет музеем коррупции или будет передано для нужд Центра детского творчества.

Протестующие полностью заполнили площадь одного квартала, перед зданием Демпартии, обвинив Плахотнюка в узурпации власти в Молдове.

С другой стороны, власти предприняли действия по защите ДПМ, направив для этого около тысячи сотрудников спецподразделений полиции, которые были дислоцированы по периметру здания и в его дворе, где находится и дом, в котором проживает олигарх Владимир Плахотнюк. Операцией руководил имеющий сомнительную репутацию первый зам.главы полиции Георгий Кавкалюк.

Далее, протестующие, количество которых постоянно увеличивалось, направились на центральную площадь Кишинева, где будет продолжена акция протеста.

Ранее уже сообщалось, что во вторник Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов.

Решение было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.