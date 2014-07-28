LIVE // Кишинев протестует
В центре Кишинева проходит многотысячная акция протеста по призыву избранного мэра Кишинева Андрея Нэстасе после решения властей о непризнании результатов выбором мэра Кишинева.
Видео: privesc.eu
| Версия для печати
Похожие новости
ВЛАСТЬ
LIVE // Кишинев протестует ...Просмотров: 1041
Премьер-министр Филип пытается выгородить политический фактор в решении суда о непризнании выборов ...Просмотров: 493
США обвинили власти Молдовы в подрыве доверия граждан к демократическому процессу ...Просмотров: 582
МВД уже не справляется с охраной участков полиции ...Просмотров: 600
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО