Евросоюз озабочен нарушением демократических норм после выборов мэра Кишинева ...

Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко заявил «о серьезной обеспокоенности» в связи с непризнанием мандата избранного мэра Кишинева Андрея Нэстасе в условиях, когда результаты выборов были признаны всеми наблюдателями. «Волю народа нужно уважать в любом обществе, которое стремится быть демократическим. Это европейские ценности», - написал Петер Михалко в соцсетях.

Кроме того, решение Кишиневского суда о непризнании результатов выборов мэра Кишинева жестко прокомментировала и Европейская служба внешних связей,К оторая напомнила молдавским властям, что «крайне важно уважать волю избирателей».

«Евросоюз ожидает, что Молдова сможет гарантировать функционирование демократического механизма в соответствии с международными стандартами и обязательствами, в рамках Соглашения об Ассоциации Молдова-ЕС, в том числе и когда речь идет о выборах», - говорится в сообщении Европейской служб внешних связей.

Ранее уже сообщалось, что во вторник Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов.

Решение было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.