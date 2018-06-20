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Власти скрывают детали совершенного полицейским убийства в Хынчештах

Опубликовано : 21 июнь 2018 г. 10:37 | Просмотров: 1373 | Категория: Криминал

В компании парней, пришедших ночью на бассейн в Хынчештах, был и сын депутата ДПМ Анатолия Загороднего.

Об этом агентству OMEGA сообщил источник в Генеральной прокуратуре.

По словам источника, именно этим объясняется молниеносное решение о передаче дела в ведение прокуратуры Кишинева.

Ранее уже сообщалось, что в ночь на четверг, в Хынчештах начальник криминальной полиции города застрелил 20-летнего парня, который вместе со своими друзьями находился на территории городского бассейна.

В результате чрезвычайного происшествия, утром в четверг зам.генерального прокурора Игорь Попа и начальник полиции Александр Пынзарь были вынуждены провести экстренный брифинг, в ходе которого высказали версию властей о преступлении с участием высокопоставленного полицейского.

Согласно этой версии, в 1 час ночи трое молодых людей проникли на территорию бассейна, где решили искупаться. По словам прокурора, владелец бассейна ранее неоднократно обращался за помощью полиции.

Обращают на себя внимание слова прокурора, что именно в эту ночь владелец бассейна вместе с начальником уголовной полиции города вели наблюдение в этой зоне, а в момент когда заметили компанию молодых людей, был произведены несколько выстрелов в воздух и в направлении попытавшихся бежать молодых людей. В результате совершенного полицейским выстрела, один из парней скончался на месте.

Власти пока отказываются сообщать, что искал лично начальник угрозыска города на месте преступления. В тоже время, уже известно, что уголовное дело заведено по факту преднамеренного убийства.


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