Правящий в Молдове режим повторил свое решение о непризнании выборов мэра Кишинева ...

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение Кишиневского центрального суда, согласно которому новые местные выборы в столице были признаны недействительными.

Решение было вынесено в четверг вечером, после нескольких часов дебатов и более чем полуторачасовых размышлений. Вердикт, аннулирующий результаты выборов и мандат избранного мэра Андрея Нэстасе, был вынесен коллегией судей во главе с Владиславом Клима.

После оглашения приговора избранный мэр Кишинева Андрей Нэстасе заявил, что судьи выполнили политический заказ, а заказчиком является лидер правящей в Молдове Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка.

Нэстасе заявил, что мы являемся свидетелями абсурдного процесса и видно невооруженным глазом, что это является преступлением против жителей города, пригородов, против столицы и Республики Молдова, демократии. По его словам, речь идет о плевке от подконтрольного правосудия, а судьи, которых считает преступниками, лгали и хитрили еще в начале заседания.

Вынесенное Апелляционной палатой решение может быть обжаловано в течение одного дня в Высшей судебной палате.

Ранее уже сообщалось, что во вторник Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов.

Решение было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.