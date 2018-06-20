Додон увидел плюсы в принятом режимом решении об отмене результатов выборов мэра Кишинева ...

Об этом Додон заявил в ходе проведенной им «прямой линии» в социальной сети «Одноклассники».

«В этом есть свои плюсы. Не будет мэра-униониста на этом этапе. Что, это плохо, что ли?! А в следующем году победит Иван Чебан, увидите!», - цинично заявил Додон, чья партия исполнила роль истца в суде, отменившем результаты выборов.

Ранее уже сообщалось, что во вторник Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов и было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

21 июня решение суда первой инстанции было подтверждено и Апелляционной палатой Кишинева.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.