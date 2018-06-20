Румынский партнер Плахотнюка рассказал о тайной встрече послов с ДПМ ...

Лояльный олигарху Владимиру Плахотнюку румынский евродепутат Виктор Боштинару сообщил в Европарламенте о ранее неизвестном факте встречи послов стран Евросоюза и США с руководством Демпартии и членами правительства Молдовы.

Об этом Боштинару сообщил в ходе проведенных в четверг слушаний в рамках Комитета по внешним связям Европейского парламента.

По утверждению состоящего в партнёрских отношениях с ДПМ евродепутата, «перед вторым туром выборов имела место официальная встреча руководства правительства и Демпартии с [европейскими] послами и послом США». Румынский евродепутат настаивает, что якобы именно на той встрече послы получили заверения со стороны ДПМ в поддержке кандидата от оппозиции Андрея Нэстасе.

Боштинару сделал это заявление, несмотря на известный факт поддержки Демпартией кандидата от Партии социалистов Иона Чебана.

Примечательно, что об этой встрече дипломатов с руководством правительства и правящей партии олигарха Владимира Плахотнюка ничего не сообщалось в публичном пространстве. Присутствующие на слушаниях представители Европейской службы внешних связей не опровергли заявление евродепутата о скрываемой до сих пор встрече.