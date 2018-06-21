Спикер парламента Румынии приговорен к тюремному заключению ...

Соответствующее решение суд принял в четверг, 21 июня.

Решение, вынесенное по делу, касается периода, когда Драгня занимал пост председателя уездного совета Телеорман. Следствие установило, что сотрудницы управления по защите прав ребенка с Телеормана в течение семи лет получали зарплату, а на самом деле работали на местную организацию Социал-демократической партии.

В то же время с Драгни были сняты обвинения по фальшивому найму в управление. Бывшие сотрудники управления тоже получили тюремные сроки по этому делу.

Отмечается, что приговоры, вынесенные судом, не окончательные и могут быть обжалованы. Драгня всегда настаивал на своей невиновности. Обвинение требовало для него семь с половиной лет тюрьмы.

Ливиу Драгня является основным партнером молдавского олигарха и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка.