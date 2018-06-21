Евродепутаты осудили решение об отмене результатов выборов мэра Кишинева ...

Депутаты Европарламента, ответственные за связи с Молдовой, призвали молдавский власти немедленно прекратить политическое вмешательство в избирательный процесс и судебную систему.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении по поводу решения молдавских властей о непризнании результатов выборов мэра Кишинева.

«Мы крайне обеспокоены последним решением суда Кишинева, который, руководствуясь сомнительным основаниями, в келейной манере аннулировал итоги прошедших в Кишиневе выборов примара», - говорится в Заявлении, подписанном председателем Комитета по иностранным делам Дэвидом Макаллистером, со-председателем Парламентской асcамблеи EURONEST Ребеккой Хармс и докладчиком по Молдове, евродепутатом Пятрасом Ауштрявичюсом.

Евродепутаты подчеркнули, что политическое вмешательство в судебную систему и в избирательный процесс противоречит европейским стандартам, которые Молдова обязалась соблюдать, заключив Соглашение об ассоциации с ЕС.

Авторы заявления напомнили молдавским властям, что согласно совместному заявлению Европейского парламента, Евросовета и Европейской комиссии, предоставление макрофинансовой помощи было обусловлено соблюдением демократических стандартов принципов многопартийной системы, верховенства права и прав человека.

«Как это уже видно, последняя избирательная реформа, а также происходящие в Кишиневе события показывают, что это предварительное условие на данном этапе не соблюдается», -подчеркивается в Заявлении.

Ранее уже сообщалось, что во вторник Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов и было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

21 июня решение суда первой инстанции было подтверждено и Апелляционной палатой Кишинева.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.