США обращают внимание на нарушение воли народа Молдовы ...

Правительство США считает, что от разрешения созданной властями Молдовы ситуации по непризнанию выборов мэра Кишинева зависит будущее Молдовы.

Об этом говорится в пресс-релизе американской дипмиссии в Молдове по итогам прошедшей в четверг встречи Поверенный в делах США в Молдове Джули Стаффт c избранным мэром Кишинева Андреем Нэстасе и лидером партии “Действие и Солидарность” Майей Санду.

Как говорится в пресс-релизе, встреча прошла «с целью обсудить беспокоящие решение судебной инстанции в связи с недавними выборами мэра Кишинева».

«Джули Стаффт заверила своих собеседников, что Правительство США считает ситуацию чрезвычайно важной для будущего Молдовы и для фундаментального права граждан выбирать своих политических лидеров. В статье 38 Конституции Республики Молдова говорится, что воля народа является основой государственной власти. Эта воля была четко выраженна третьего июня. На кону вера людей в демократические процессы», - отмечается в пресс-релизе посольства США в Молдове.

Ранее уже сообщалось, что во вторник Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов и было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

21 июня решение суда первой инстанции было подтверждено и Апелляционной палатой Кишинева.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.