Партия Плахотнюка обязала вести агитацию попов, полицейских, учителей, почтальонов, соцработников, госслужащих ...

Возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартия привлекла для агитации не только тысячи госслужащих по всей стране, но даже и те категории, которым запрещено вовлечение в политическую деятельность.

Агентству OMEGA предоставлена официальная переписка Секретариата ДПМ по вопросу организации партийной работы в районах с детальным описанием ответственных за партийную работу на избирательных участках. Во всех районах страны к этой работе привлечены госслужащие, учителя, воспитатели, лесники, а также сотрудники госпредприятий и филиалов дочерней компании российского газового гиганта «Газпром». А в Вэрзэрештах, за агитацию ответственен начальник бюро по трудоустройсвту населения.

Ниже, представлен пример распределения ответственных за микросектора некоторых сел Ниспоренского района.

В частности, в селе Брэтулень к партийной работе привлечен священник местной церкви Дамиан Чигоряну. Более того, этот «служитель культа» является еще и обладателем партийного билета Демпартии Плахотнюка.

В селе Бэрбоень, к партийной работе привлечены оба полицейских: Ион Прутяну и Николай Кирияк. В нарушение действующего законодательства и Дисциплинарного устава полицейского, они будут руководителями микро-секторов в избирательной кампании ДПМ на предстоящих парламентских выборах.

К этой же партийной работе привлечены все сотрудники госпредприятия «Пошта Молдовей», все лесники, почти поголовно - воспитатели детсадов и учителя.