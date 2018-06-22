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В Евросоюзе введены санкции на джинсы Levi's и мотоциклы Harley Davidson

Опубликовано : 22 июнь 2018 г. 23:53 | Просмотров: 221 | Категория: Власть

22 июня  вступили в силу ответные пошлины Евросоюза на товары из США.

Как сообщает Deutsche Welle, общий объем пошлин составляет 2,8 миллиарда евро. Они затрагивают ряд товаров из США, в том числе изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. Их общий объем составляет 2,8 млрд евро.

Таким образом ЕС отреагировал на решение президента США Дональда Трампа обложить пошлинами сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики. Американские пошлины вступили в силу в ночь на 1 июня и составили 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов - из алюминия. Они затрагивают ввозимые из Европы товары на общую сумму 6,4 млрд евро.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём в четверг, 21 июня, подчеркнула готовность Евросоюза к решению торгового конфликта. "Мы всегда открыты к диалогу с США", - заявила Мальмстрём, предупредив, что торговая война может обрушить всю мировую экономику. Ранее она пояснила, что ЕС не хотел вводить эти пошлины, но действия США вынудили его к этой мере. Трамп в свою очередь пригрозил, что если европейцы не откажутся от этого шага, то Вашингтон введет новые пошлины на продукцию европейского автомобилестроения и запчасти к автомобилям.


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