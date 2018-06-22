Госдеп США потребовал от молдавских властей уважать результаты выборов в Кишиневе ...

Госдепартамент США выступил с заявлением по поводу решения молдавских властей о непризнании результатов выборов мэра Кишинева.

Как указано в заявлении офииального представителя Госдепартамента, «Соединенные Штаты внимательно следят за продолжающимися судебными разбирательствами по признанию недействительными результатов выборов мэра Кишинева, состоявшихся 3 июня».

«Священность выборов является основой любой демократии и должна соответствовать международным нормам. Мы ожидаем, что молдавские власти гарантируют прозрачный судебный процесс без политического вмешательства. В случае обнаружения каких-либо нарушений, мы настоятельно призываем все стороны обращаться к ним таким образом, чтобы уважать верховенство закона и демократические принципы правления, включая волю народа, выраженную в ходе выборов», - говорится в сообщении, распространенном официальным представителем Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Ранее уже сообщалось, что во вторник Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов и было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

21 июня решение суда первой инстанции было подтверждено и Апелляционной палатой Кишинева.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.