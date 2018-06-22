Совет Европы озабочен решением молдавских властей о непризнании выборов в Кишиневе ...

Свою озабоченность беспрецедентным решением молдавских властей о непризнании выборов мэра Кишинева выразила в специальном заявлении председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тёрнстрём.

Руководитель этой важнейшей структуры Совета Европы напомнила молдавским властям, что прозрачность, беспристрастность и независимость являются неотъемлемыми частями европейского демократического наследия. «Это включает все фазы избирательного процесса, включая поствыборные решения. Уважение к результатам нефальсифицированных выборов имеет исконное значение для демократической стабильности страны и Европы в целом», - отметила Мослер-Тёрнстрём.

В этой связи она заявила, что решение Кишиневского суда от 3 июня о непризнании результатов выборов и отклонение кассационной жалобы, поданной победителем выборов г-ном Андреем Нэстасе в Апелляционную палату Кишинева, «поднимает много вопросов, в особенности связанных с этими основными ценностями европейской избирательной и демократической традиции».

«Конгресс наблюдал за проведением недавних выборов в местные органы власти, прошедших 20 мая в Кишиневе, Бельцах и пяти других населенных пунктах и счел их в целом соответствующими демократическим стандартам, в целом. Непризнание результатов проведенного 3 июня в Кишиневе второго тура выборов мэра, стало неожиданностью и вызвало вопросы относительно прозрачности и пропорциональности. Сообщения о решениях судов вызывают озабоченность в Конгрессе, принимая во внимание сложную ситуацию, с которой сталкивается местная демократия в Кишиневе уже очень долгое время», - говорится в заявлении председателя Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тёрнстрём.

В этом же заявлении сообщается, что Отчет Конгресса о результатах прошедших в Молдове местных выборах будет обсужден 28 июня, на заседании Мониторингового комитета Конгресса в Стамбуле.

Ранее уже сообщалось, что во вторник Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов и было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

21 июня решение суда первой инстанции было подтверждено и Апелляционной палатой Кишинева.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.