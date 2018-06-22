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Полиция приступила к дискредитации воскресного протеста против непризнания выборов

Опубликовано : 23 июнь 2018 г. 14:18 | Просмотров: 406 | Категория: Власть

Генеральный инспекторат полиции пытается препятствовать мирному протесту против решения властей о непризнании выборов в Кишиневе, публично запугивая желающих участвовать в протесте якобы запланированными на этой демонстрации массовыми беспорядками.

О якобы запланированных беспорядках объявил на специально проведенной в субботу пресс-конференции.

Более того, как заявил начальник Управления уголовного преследования Григорий Мога, «полиция завела уголовное преследование по обвинению в подготовке массовых беспорядков на запланированном перед зданием Примарии Кишинева протесте».

Он мотивировал такое решение полиции «резонным подозрением» на основании того, что в социальных сетях якобы были выявлены призыв к кровопролитию, поджогу административных зданий, оказанию сопротивления полиции.

«Было собрано достаточно доказательного материала, подтверждающего планирование дестабилизации мирных шествий», - добавил Мога.

Ранее, организаторы протестов неоднократно обвиняли руководство МВД в провокации беспорядков, с целью подрыва доверия к акциям протеста против правящего режима олигарха Владимира Плахотнюка.

Основные обвинения в организации подобного рода провокаций выдвинуты в отношении главы МВД, входящего в окружение олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка - Александра Жиздана. Известно, что Жиздан был одним из замешанных в организации беспорядков и поджога здания Парламента 7 апреля 2009 года.

Кроме того, в неоднократных провокациях против протестующих обвинены глава полиции Александр Пынзарь и его заместитель Георгий Кавкалюк, пользующиеся сомнительной репутацией благодаря использованию ими преступных методов по дискредитации протестного движения.

24 июня, в 14 часов, перед зданием Примарии Кишинева пройдет массовая акция протеста против действий правящего режима олигарха Владимира Плахотнюка по непризнанию результатов выборов мэра Кишинева. Акция пройдет по призыву избранного мэра Кишинева Андрея Нэстасе.


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