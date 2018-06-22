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Помощница Плахотнюка вручила Дональду Трампу поручительство от Додона

Опубликовано : 23 июнь 2018 г. 18:17 | Просмотров: 900 | Категория: Власть

(ФОТО) Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон лично рекомендовал президенту США Дональду Трампу в качестве посла и своего представителя заместителя председателя Демпартии Кристину Балан.

Накануне, Балан вручила Дональду Трампу верительные грамоты и таким образом официально вступила в должность посла Молдовы в США.

На опубликованной Кристиной Балан фотографии с церемонии вручения грамот видно, что послание выполнено на личном бланке Игоря Додона, неоднократно заявлявшего о своей «принципиальной борьбе» с правящей в Молдове Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка.

Ранее уже сообщалось, что вице-председатель ДПМ Кристина Балан была втайне утверждена Игорем Додоном, подписавшим президентский указ об ее назначении. Додон сообщил, что этот указ был подписан им осознанно, а в политической принадлежности нового посла в США «нет никакой проблемы».

Назначенная послом Молдовы в США Кристина Балан замешана в ряде сомнительных сделок олигарха Владимира Плахотнюка, являясь его помощницей и вице-председателем принадлежащей ему Демпартии.

Ее имя стало особенно известным в связи с разоблачениями вокруг сделки о приобретении Плахотнюком за бесценок гостиницы «Кодру». 24 декабря 2008 года принадлежащая тогда государству гостиница была продана кипрскому офшору Daranian Holdings Limited. Кристина Балан была представительницей по доверенности этого офшора. Сообщалось, что конечным бенефициаром кипрского офшора Daranian Holdings Limited являлся Владимир Плахотнюк.

Позже, была совершена сделка, очень похожая на аферу, когда в 2010 году из уже перешедшей к Плахотнюку гостиницы «Кодру» в «американскую» компанию под руководством «американского» адвоката Плахотнюка – Валентина Гурвица, были выведены около 11,5 миллионов долларов.

Впоследствии, Счетная палата установила, что в результате сделки по продаже гостиницы «Кодру», государству был нанесен серьезный ущерб.


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