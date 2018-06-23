В Казахстане полиция жестко подавила попытку протеста против местного режима ...

Власти Казахстана считают движение ДВК "экстремистским", сам Аблязов живет за границей с 2009 года.

Как сообщает «Настоящее время», а Алма-Ате полиция огородила предполагаемое место проведения митинга, останавливала и допрашивала всех, кто приближался к заграждениям. Как сообщают корреспонденты Радио Свобода, на их глазах в полицейский автобус увели не менее 10 человек.

В столице Казахстана Астане также были задержаны не менее 10 человек, известно о задержаниях и в других городах: Уральске и Шымкенте. Точное количество задержанных неизвестно.

В Уральске полиция задержала корреспондента Радио Свобода Саната Урналиева, его допрашивали в течение шести часов.

Накануне протестов Генеральная прокуратура Казахстана предупредила возможных участников митингов, что гражданам страны запрещается участвовать в несанкционированных демонстрациях.

Движение "Демократический выбор Казахстана" создано бывшим министром энергетики страны в 2001 году. В 2007 году суд Казахстана заочно приговорил политика к 20 годам лишения свободы по делу о создании преступного сообщества и хищениях из БТА-банка. Аблязов также объявлен в розыск в России и Украине. Движение ДВК признано судом Казахстана экстремистским, его деятельность запрещена на территории страны.