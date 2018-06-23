В Кишиневе пройдет массовая акция протеста против режима, отменившего результаты выборов ...

В воскресенье, 24 июня, в 14.00, перед зданием Примарии Кишинева начнется протестная акция в связи с беспрецедентным решением правящего в Молдове режима об отмене результатов выборов мэра Кишинева.

С призывом выхода на протест обратился избранный мэр Кишинева Андрей Нэстасе. Протест состоится под лозунгами: «ПРОТЕСТУЕМ! НЕ ОТСТУПИМ! ОСТАНОВИМ ДИКТАТУРУ!».

В свою очередь, с целью запутать население и снизить протестную активность, правящие партии олигарха Владимира Плахотнюка и занимающего должность президента Игоря Додона, через свои медиа-холдинги объявили о бесплатных развлекательных мероприятиях за городом и бесплатном концерте.

В социальных сетях, а также на улицах Кишинева распространяются самодельные листовки следующего содержания:

Друзья, сограждане!

В воскресенье, 24 июня, в 14.00, собираемся у входа в мэрию города Кишинёва.

ХВАТИТ. НАДОЕЛО! ПОЛОЖИМ КОНЕЦ ДИКТАТУРЕ.

Мафия захватившая страну и коррумпированные чиновники совершили ещё одно преступление против государства- аннулировали мандат мэра Андрея Настасе, отменив волю избирателей, кишиневцев которые отдали за него свой голос.

Плахотнюк хочет показать нам что народ ничего не стоит, а он лично готов на все, в том числе и на криминал, для того чтоб и дальше управлять захваченной страной.

Если не остановить его сейчас, в стране укрепится ДИКТАТУРА! Если мы не воспротивимся действиям власть имущих, их вскоре невозможно будет остановить.

Они способны запретить нам свободу передвижения, разлучить с родными, отнять наши дома и имущество и делать все что им заблагорассудится! Они пренебрегли нашим правом выбора, они украли у нас единственное демократическое средство противостояния, - наш голос!

Нам остаётся лишь ПРОТЕСТ для того чтоб восстановить справедливость! Если мы не защитим страну сейчас, Плахотнюка никто и ничто уже не остановит. В воскресенье, положим конец издевательству.

ПРОТЕСТУЕМ! НЕ ОТСТУПИМ!